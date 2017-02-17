В Крыму отправили в отставку начальника Службы государственного строительного надзора

Публикации за 17.02.17

Глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от должности начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым господина Сергея Тимощенко.

«К сожалению, этот господин являлся не начальником, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идет незаконное строительство. Несмотря на то, что первоочередная цель и главная задача службы – контролировать соблюдение требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым для объектов капитального строительства, товарищ Тимощенко от данных полномочий, по сути, самоустранился, а во всех бедах винил другие службы и ведомства.

Остается резюмировать: Служба государственного строительного надзора Республики Крым практически не работает. Не хочу всех подводить под одну гребёнку и понимаю, что люди не везде одинаковые, но получается, что никаких инициатив от службы для того, чтобы исправить ситуацию, не поступало», – заявил Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», ранее глава Крыма анонсировал отставку директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Леонида Хотулева. Чиновник лишится должности из-за массовых аварий на теплосетях, произошедших в ходе текущего отопительного сезона.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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