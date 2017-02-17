NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 17.02.17

В Крыму отправили в отставку начальника Службы государственного строительного надзора

В Крыму отправили в отставку начальника Службы государственного строительного надзора

Глава Крыма Сергей Аксенов отстранил от должности начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым господина Сергея Тимощенко.

«К сожалению, этот господин являлся не начальником, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идет незаконное строительство. Несмотря на то, что первоочередная цель и главная задача службы – контролировать соблюдение требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым для объектов капитального строительства, товарищ Тимощенко от данных полномочий, по сути, самоустранился, а во всех бедах винил другие службы и ведомства.

Остается резюмировать: Служба государственного строительного надзора Республики Крым практически не работает. Не хочу всех подводить под одну гребёнку и понимаю, что люди не везде одинаковые, но получается, что никаких инициатив от службы для того, чтобы исправить ситуацию, не поступало», – заявил Аксенов.

Как уже сообщал , ранее глава Крыма анонсировал отставку директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Леонида Хотулева. Чиновник лишится должности из-за массовых аварий на теплосетях, произошедших в ходе текущего отопительного сезона.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 17.02.17

17 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / «Куда ты завел нас, Сусанин-герой?» Интерактивная карта пляжей Крыма вводит туристов в заблуждение. / Крым готов отказаться от курортного сбора.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter