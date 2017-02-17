В 2017 году Крым рассчитывает на 6 млн туристов / Пока это «потолок»

Публикации за 17.02.17

Крымские власти рассчитывают, что в текущем году Крым посетят 6 млн туристов. Об этом заявил председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк на туристском форуме в Санкт-Петербурге.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшем году на полуостров приехали около 5,5 млн человек. По оценке специалистов, 6 млн – для Крыма пока «потолок», так как больше «ворота» полуострова – аэропорт Симферополь и Керченская паромная переправа пропустить не смогут.

По словам Черняка, по количеству мест размещения Крым уже сейчас готов выйти на показатель 8,3 млн туристов – исторический рекорд, установленный в 80-х годах прошлого века, но придется подождать до введения Керченского моста.

Скептики отмечают, что крымчане в своих прогнозах по увеличению турпотока слишком самонадеянны: большинство мест не соответствуют современным требованиям по качеству, а цена на них завышена. Черняк парировал подобные заявления информацией о числе забронированных мест: за январь 2017 года этот показатель вырос на 20% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Черняк заявил, что рост цен на проживание в отелях Крыма не превысит в этом году 10% – 15 %, а Турция и Египет не составят полуострову серьезную конкуренцию.

Отметим, ряд отельеров даже при условии раннего бронирования уже подняли цены 15% – 20%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.02.17

В Крыму отправили в отставку начальника Службы государственного строительного надзора. / 17 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / «Куда ты завел нас, Сусанин-герой?» Интерактивная карта пляжей Крыма вводит туристов в заблуждение. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»