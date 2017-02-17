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Крым

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Публикации за 17.02.17

Руководство «Морской дирекции» обвинили в халатности из-за больших очередей с фурами на Керченской переправе

Руководство «Морской дирекции» обвинили в халатности из-за больших очередей с фурами на Керченской переправе

Руководство оператора Керченской паромной переправы – компании «Морская дирекция» обвинили в неспособности обеспечить нормальную работу транспортного перехода через пролив. Такое мнение озвучил экс-министр транспорта республики Анатолий Цуркин.

Как передает корреспондент РИА , из-за большого количества льда в Керченском проливе, в портах «Крым» и «Кавказ» скопились много грузовых автомобилей.

«Халатность руководства Морской дирекции, отсутствие должного количества судов ледового класса, привели к коллапсу на паромной переправе. Работают сегодня два судна, остальные все суда находятся у причала с 6-7 февраля, потому как ледовый класс у них отсутствует, судовладельцы попросту боятся выходить, чтобы не пробить борта судна», – написал бывший чиновник у себя в Facebook.

Цуркин напомнил: ранее «директор Морской дирекции рапортовал, что переправа готова к зиме, все суда ледового класса».

«Уважаемый Геннадий Леонидович (генеральный директор компании – Геннадий Дедков – прим. «НД»), снимайте китель морской, вместе с парашютным значком, и разговаривайте с людьми и растягивайте очередь. Вы же говорили, что у Вас все хорошо? Расслабились Вы там по полной. Правительство ЧС собирается объявлять из-за Вашей халатности!», – утверждает экс-министр.

По информации «Морской дирекции», по состоянию на 8 утра 17 января, со стороны Краснодарского края переправы ожидают 968 фур, со стороны Крыма – 270 грузовых автомобилей.

Керчь, Леонид Маковецкий

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