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Крым

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Публикации за 17.02.17

Круговорот мусора по-крымски: коммунальщики выгружают отходы в пустые мусорные баки (ФОТО) / Такой себе квест: «Найди пустой»

Круговорот мусора по-крымски: коммунальщики выгружают отходы в пустые мусорные баки (ФОТО) Такой себе квест: «Найди пустой»

В Симферопольском районе «неизвестные» коммунальщики грузовиками вывозят бытовые отходы на мусорные площадки.

Как передает корреспондент РИА , накануне «диверсантов» заметили в селе Мирное.

Новый День: Круговорот мусора по-крымски: коммунальщики выгружают отходы в пустые мусорные баки (ФОТО)

Мужчины подъехали к мусорной площадке на автомобиле ЗИЛ, груженном под завязку, и «скинули» отходы, забив до отказа сельские контейнерные баки. «На вопрос: почему мусор выгружается в контейнера, предназначенные для жильцов района, а не вывозится на свалку, ответили, что это приказ начальника Черноморнефтигаза», – сообщил в социальной сети очевидец инцидента.

Новый День: Круговорот мусора по-крымски: коммунальщики выгружают отходы в пустые мусорные баки (ФОТО)

Другие же предположили, что это частный ЗИЛ, который не имеет отношения ГУП РК «Черноморнефтегаз»: «Эти дельцы сгружают мусор с частного дома или района! Эту информацию с фото надо отправить в ГАИ и в ЖЭК, думаю, они пожалеют о содеянном, ведь скорее всего, они не первый раз разгружаются таким способом!». Но нашлись и те, кто разглядел в мужчинах работников госпредприятия: «У них спецовка нефтегаза».

В департаменте городского хозяйства РИА уточнили, что это не первый случай, когда неизвестные вывозят мусор грузовиками, однако были ли это работники данного ГУПа, не прокомментировали. «Ежедневно контролируем контейнерные площадки, куда неизвестные грузовики сбрасывают мусор, в том числе по ночам. Было зарегистрировано 8 таких фактов. Составлены административные протоколы на нарушителей», – рассказал начальник департамента Андрей Демин. И пообещал проверить факт несанкционированного вывоза мусора.

Отметим, что ГУП РК «Черноморнефтегаз» действительно находится недалеко от населенного пункта.

«А мы потом жалуемся, что мусор не вывозят!", – .

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.02.17

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