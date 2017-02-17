Круговорот мусора по-крымски: коммунальщики выгружают отходы в пустые мусорные баки (ФОТО) / Такой себе квест: «Найди пустой»

Публикации за 17.02.17

В Симферопольском районе «неизвестные» коммунальщики грузовиками вывозят бытовые отходы на мусорные площадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне «диверсантов» заметили в селе Мирное.

Мужчины подъехали к мусорной площадке на автомобиле ЗИЛ, груженном под завязку, и «скинули» отходы, забив до отказа сельские контейнерные баки. «На вопрос: почему мусор выгружается в контейнера, предназначенные для жильцов района, а не вывозится на свалку, ответили, что это приказ начальника Черноморнефтигаза», – сообщил в социальной сети очевидец инцидента.

Другие же предположили, что это частный ЗИЛ, который не имеет отношения ГУП РК «Черноморнефтегаз»: «Эти дельцы сгружают мусор с частного дома или района! Эту информацию с фото надо отправить в ГАИ и в ЖЭК, думаю, они пожалеют о содеянном, ведь скорее всего, они не первый раз разгружаются таким способом!». Но нашлись и те, кто разглядел в мужчинах работников госпредприятия: «У них спецовка нефтегаза».

В департаменте городского хозяйства РИА «Новый День» уточнили, что это не первый случай, когда неизвестные вывозят мусор грузовиками, однако были ли это работники данного ГУПа, не прокомментировали. «Ежедневно контролируем контейнерные площадки, куда неизвестные грузовики сбрасывают мусор, в том числе по ночам. Было зарегистрировано 8 таких фактов. Составлены административные протоколы на нарушителей», – рассказал начальник департамента Андрей Демин. И пообещал проверить факт несанкционированного вывоза мусора.

Отметим, что ГУП РК «Черноморнефтегаз» действительно находится недалеко от населенного пункта.

«А мы потом жалуемся, что мусор не вывозят!", – иронизирует автор публикации.

Фото из социальных сетей

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.02.17

В Севастопольских школах мерзнут дети, чиновники заявляют: «Сами виноваты». / «Почта России» повышает тарифы на пересылку. Индексацию проконтролирует ФАС. / Трамп рассказал, как Путин сидит за столом и не верит в возможность договориться с США. А стрелять по кораблю ВМФ РФ – «это не здорово». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»