В Симферополе может появиться «памятник» из фекалий (ФОТО) / Чиновники: «Не может быть»

Публикации за 17.02.17

В Симферополе рядом с детской площадкой течет канализационная река, а в департаменте городского хозяйства заявляют, что «горожане не жалуются».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении месяца жители дома № 49 по улице Залесская вынуждены вдыхать миазмы канализации.

Симферопольцы отмечают, что обращались в различные инстанции, однако, безрезультатно. «Стоит невыносимая вонь от прорванной канализации, стоит и льется лужа с фекалиями. Люди этого квартала неоднократно обращались в нужные инстанции (я спрашивала у местных жителей и работников), но лужа и ныне там. Мало того, она прямо у крыльца парикмахерской и детского центра развития», – сообщила жительница крымской столице.

Между тем, в департаменте городского хозяйства РИА «Новый День» заявили, что горожане не обращались по данному вопросу, а если бы жалобы поступали, то их бы решили за два часа. «В любом случае аварийные обращения обрабатываются за два часа. А то, что неоднократно обращались, то этого не может быть. Вероятнее всего, это несанкционированный сброс – нужно разбираться», – рассказал начальник департамента Андрей Демин.

Фото из соцсети

Между тем, жители крымской столицы предлагают увековечить «памятным знаком» работу коммунальных служб: «Это г…. тоже ждет своего скульптора.... может изваять памятник работнику ЖКХ?».

Отметим, что буквально через час после звонка корреспондента РИА «Новый День», в департаменте отчитались: «На место «аварии» выехали рабочие».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.02.17

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