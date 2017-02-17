«Свято место пусто не бывает»: в Крыму назначили ВРИО начальника Службы госстройнадзора

Публикации за 17.02.17

ВРИО начальника Службы государственного строительного надзора стал Нариман Исаев. Соответствующий указ о назначении чиновника подписал сегодня глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее Исаев занимал должность заместителя начальника надзорной службы.

Как сообщал «Новый День», вчера Аксенов отстранил от должности начальника ведомства Сергея Тимощенко. По мнению главы республики, экс-управленец являлся не руководителем, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идет незаконное строительство.

Глава Крыма также анонсировал отставку директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Леонида Хотулева. Чиновник лишится должности из-за массовых аварий на теплосетях, произошедших в ходе текущего отопительного сезона.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.02.17

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