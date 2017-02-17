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Крым

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Публикации за 17.02.17

«Свято место пусто не бывает»: в Крыму назначили ВРИО начальника Службы госстройнадзора

«Свято место пусто не бывает»: в Крыму назначили ВРИО начальника Службы госстройнадзора

ВРИО начальника Службы государственного строительного надзора стал Нариман Исаев. Соответствующий указ о назначении чиновника подписал сегодня глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее Исаев занимал должность заместителя начальника надзорной службы.

Как сообщал , вчера Аксенов отстранил от должности начальника ведомства Сергея Тимощенко. По мнению главы республики, экс-управленец являлся не руководителем, а вольным созерцателем того, как на территории Крыма идет незаконное строительство.

Глава Крыма также анонсировал отставку директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Леонида Хотулева. Чиновник лишится должности из-за массовых аварий на теплосетях, произошедших в ходе текущего отопительного сезона.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.02.17

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