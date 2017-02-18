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Крым

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Публикации за 18.02.17

В Ялте у автобуса на полном ходу отвалилось колесо (ФОТО)

В Ялте у автобуса на полном ходу отвалилось колесо (ФОТО)

В Ялте автобус, полный пассажиров, потерял на ходу заднее колесо.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел накануне днем. Колеса лишился автобус «Эталон», следовавший из Артека в Ялту по маршруту №31-Б.

Новый День: В Ялте у автобуса на полном ходу отвалилось колесо (ФОТО)

«Благо скорость уже была небольшая, за пару минут до этого летели по трассе) Все живы, всем привет», – сообщил пассажир злополучного рейса. По словам очевидцев, у автобуса было спущенное внутреннее колесо, что предположительно могло стать причиной происшествия.

В отделе по вопросам транспорта и связи администрации Ялты заявили, что официально о ДТП не знают, и будет ли наказан перевозчик, также неизвестно: «Перевозками занимается частник. Мы об этом прочитали в Интернете. Потом, может, к нам поступит официальная информация, но пока ее нет», – сообщили РИА в курирующем транспортный вопрос ведомстве.

Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 18.02.17

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