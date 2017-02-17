В Крыму увеличивается площадь солончаков

Публикации за 17.02.17

В Крыму стремительно увеличивается засоленность почв, тысячи гектаров становятся непригодными для сельскохозяйственного производства. Об этом на заседании комитета Госсовета РК по аграрной политике и природным ресурсам рассказал заместитель главы администрации Нижнегорского района Антон Кравец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день на территории района выявлено 20 тыс га солонцеватых земель, 9 тыс из них требуют первоочередного гипсования. Гипсофосфорная смесь, внесение которой может вернуть эти земли в сельскохозяйственный оборот, в Крыму есть – это отходы производства завода «Крымский титан», который готов продавать ее по 250 рублей за тонну, то есть фактически – по цене погрузочных работ. На гектар надо внести 5-7 тонн гипса, это будет стоить около 3 тыс руб за гектар – достаточно дорого. Нижнегорцы просят субсидии на проведение этих работ.

Засоление почв – следствие остановки подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Прекращение промывки пресной водой полей (чеков), где выращивался рис, привело к формированию соленосного горизонта на глубине корней растений, это определило целый ряд неблагоприятных агрохимических показателей, объясняет Кравец.

Почвы теряют плодородие, урожаи снижаются: в первые годы использования рисовых чеков там получали зерновых 36 ц/га, потом 28 ц/га, в 2016 – только 16 ц/га. В убыток работать никто не хочет, хозяйства Присивашья переходят с зерновых на технические культуры.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 17.02.17

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