По Крыму кочует украинская телевизионная группа и копается в «недостатках»

Публикации за 17.02.17

В Крым нагрянули представители украинских СМИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», осветить жизнь полуострова изнутри пожелали журналисты телеканала «СТБ» и «Громадськогорадіо».

Однако, учитывая позицию данных средств массовой информации по отношению к Крыму и его территориальной принадлежности, не трудно предположить, что, с точки зрения самих крымчан, подготовленные для эфира материалы в итоге получатся далекими от объективности.

К слову, украинцы уже успели заинтересовать сотрудников полиции – в правоохранительные органы обратились сами крымчане, посчитав группу журналистов подозрительной.

При этом стандартную проверку документов в незалежных СМИ решили преподнести как жёсткое «задержание». А координатор «Медийной инициативы за права человека» Мария Томак даже поспешила сообщить, что «адвокат уже едет».

Но обращение к юристу оказалось не только преждевременным, но и вовсе бессмысленным.

Убедившись, что журналисты имеют аккредитацию в МИДе России, полиция не стала больше отнимать у них время, пожелав удачи и посоветовав не нарушать законы.

Комментируя посты прибывших в Крым журналистов соседнего государства, пользователи соцсетей высмеяли случай с «задержанием», утверждая, что из-за такого тривиального окончания истории «рушится вся машина пропаганды».

Тем временем, руководитель группы украинских телевизионщиков Ирина Ромалийская активно постит в своём Фейсбуке полки с товарами в крымских магазинах, особо указывая на «заоблачные» цены, а фото с надписью времён блэкаута на бетонном ограждении – «Лучше без света, чем с Украиной!!!» – сопроводила следующим глубокомысленным комментарием: «Севастополь. Квинтэссенция».

Реакция Ирины Ромалийской на объективную реальность.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.02.17

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