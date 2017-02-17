«Черноморнефтегаз» Крыма останется без дорогой «Арины»

Публикации за 17.02.17

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» намерено списать дорогостоящий рентген «Арина-7».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет Госсовета по имущественным и земельным отношениям, утверждающий списание крымскими ГУПами оборудования, стоимостью выше 200 тысяч рублей, согласовал снятие с баланса рентгена.

«Это рентгеновский аппарат, предназначенный для исследования сварных швов трубопроводов при строительстве. Переносной аппарат, которым строители после сварки исследуют швы для получения заключений на прочность для дальнейшей эксплуатации. Он вышел из строя, уже давным-давно не работает. Ремонт составит стоимость нового аппарата», – пояснил представитель «Черноморнефтегаза» Вадим Жданов.

К слову, на официальных сайтах компаний, которые занимаются реализацией подобного оборудования, цена на аппараты «Арина-7» превышает четверть миллиона рублей. Стоимость рентгена этой модели составляет 270-280 тысяч рублей.

В Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма подтвердили, что «Черноморнефтегаз» предоставил все документы, подтверждающие, что аппарат «физически изношен, технически не исправен и не пригоден к эксплуатации». В том числе проведена и экспертиза ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Севастополь».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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