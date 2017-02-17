Госсовет Крыма «раскололся» из-за разработки карьеров

Депутаты Госсовета Крыма резко разошлись во взглядах на необходимость разработки полезных ископаемых.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», дискуссия началась после того, как член парламентского комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Ольга Виноградова озвучила инициативу Общественной палаты Крыма: объявить полуостров территорией экологического и рекреационного развития, чтобы автоматически было запрещено устраивать карьеры для добычи строительных материалов.
Виноградова напомнила слова министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадия Нараева, что для министерства чем меньше карьеров, тем лучше.
Председатель комитета Игорь Буданов заметил, что в последнее время вопрос о карьерах поднимается на каждом рабочем совещании. Никто не может сказать, сколько карьеров достаточно для строительной отрасли Крыма. Может, пока Минэкологии и Минстрой не ответят на эти вопросы, просто наложить мораторий на разработку новых карьеров: «Мы же не можем действовать вразрез с законодательством РФ! Ведь это даже не нефть! Сложный вопрос…».
Депутаты стали склоняться к нейтральному решению: нужно создать рабочую группу и выяснить все эти вопросы, а в ходе разбирательства выслушать доклад министра экологии Геннадия Нарева – на каком, собственно, основании выдаются эти разрешения.
Однако заместитель председателя комитета Владимира Рыжко придерживается иного мнения: если сейчас прекратить выдачу лицензий на разработку, то те, кто не успел их получить, окажутся ущемленными, предупреждает он. Нельзя же наложить запрет на какой-то вид деятельности! И почему надо начинать с ограничений на разработку карьеров, если уже ясно, что бесконтрольное бурение скважин и добыча воды наносят больший вред природе Крыма?
«В Красноперекопске из-за пробуренных в последние три года скважин содержание соли в воде повысилось с 0,5 граммов на литр до 1,5 граммов», – поддержал Рыжко кто-то из присутствующих. «Люди уже заплатили, – объяснял кто-то другой. – Получилось, как всегда…»
Дискуссия вышла громкой, но завершилась мирно: рабочую группу решили сформировать, пусть она думает, как выходить из ситуации – обращаться в Госдуму или объяснить министру Нараеву.
Справка РИА «Новый День»
На 31 января в Крыму выдано 677 разрешений на пользование участками недр местного значения (песок, галечно-гравийные смеси, пильный известняк, подземные воды) и 101 разрешение на пользование недрами, которые регулируются федеральным законодательством (нефть, лечебные грязи, суглинки для производства цемента, подземные воды).
Симферополь, Февраль, Ольга Картошина
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