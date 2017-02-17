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Крым

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Публикации за 17.02.17

Госсовет Крыма «раскололся» из-за разработки карьеров

Госсовет Крыма «раскололся» из-за разработки карьеров

Депутаты Госсовета Крыма резко разошлись во взглядах на необходимость разработки полезных ископаемых.

Как передает корреспондент РИА , дискуссия началась после того, как член парламентского комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Ольга Виноградова озвучила инициативу Общественной палаты Крыма: объявить полуостров территорией экологического и рекреационного развития, чтобы автоматически было запрещено устраивать карьеры для добычи строительных материалов.

Виноградова напомнила слова министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадия Нараева, что для министерства чем меньше карьеров, тем лучше.

Председатель комитета Игорь Буданов заметил, что в последнее время вопрос о карьерах поднимается на каждом рабочем совещании. Никто не может сказать, сколько карьеров достаточно для строительной отрасли Крыма. Может, пока Минэкологии и Минстрой не ответят на эти вопросы, просто наложить мораторий на разработку новых карьеров: «Мы же не можем действовать вразрез с законодательством РФ! Ведь это даже не нефть! Сложный вопрос…».

Депутаты стали склоняться к нейтральному решению: нужно создать рабочую группу и выяснить все эти вопросы, а в ходе разбирательства выслушать доклад министра экологии Геннадия Нарева – на каком, собственно, основании выдаются эти разрешения.

Однако заместитель председателя комитета Владимира Рыжко придерживается иного мнения: если сейчас прекратить выдачу лицензий на разработку, то те, кто не успел их получить, окажутся ущемленными, предупреждает он. Нельзя же наложить запрет на какой-то вид деятельности! И почему надо начинать с ограничений на разработку карьеров, если уже ясно, что бесконтрольное бурение скважин и добыча воды наносят больший вред природе Крыма?

«В Красноперекопске из-за пробуренных в последние три года скважин содержание соли в воде повысилось с 0,5 граммов на литр до 1,5 граммов», – поддержал Рыжко кто-то из присутствующих. «Люди уже заплатили, – объяснял кто-то другой. – Получилось, как всегда…»

Дискуссия вышла громкой, но завершилась мирно: рабочую группу решили сформировать, пусть она думает, как выходить из ситуации – обращаться в Госдуму или объяснить министру Нараеву.

Справка РИА «Новый День»

На 31 января в Крыму выдано 677 разрешений на пользование участками недр местного значения (песок, галечно-гравийные смеси, пильный известняк, подземные воды) и 101 разрешение на пользование недрами, которые регулируются федеральным законодательством (нефть, лечебные грязи, суглинки для производства цемента, подземные воды).

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 17.02.17

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