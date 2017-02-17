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Крым

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Публикации за 17.02.17

15 тысяч крымчан могут не получить компенсацию за украинские депозиты

15 тысяч крымчан могут не получить компенсацию за украинские депозиты

Тысячи крымчан не могут получить компенсацию по депозитам, открытым на Украине.

Как передает корреспондент РИА , после референдума в 2014 году украинские банки прекратили работу на полуострове, а обязанность компенсировать потери крымчан, чьи вклады не превышали 700 тысяч рублей, взял на себя Фонд защиты вкладчиков. Между тем, жители полуострова до сих пор не могут предоставить в полном объеме документы, необходимые для компенсационных выплат.

Более 15 тысяч крымчан столкнулись с данной проблемой. «Чаще всего это не по их вине. Мы дали поручение Фонду защиты вкладчиков проработать возможности замены одних документов на другие, чтобы посмотреть весь пакет и выявить такой механизм, который позволил бы учесть в максимальной степени все интересы крымчан», – цитируют РИА Новости слова председателя Комитета по законодательству ГС Крыма Сергея Трофимова. Напомним, в конце января в Крыму арестовали недвижимость практически у всех, кто когда-то брал кредиты при Украине. Тогда Общественная палата РК обвинила Фонд защиты вкладчиков и судебных приставов в нарушении прав человек. Позже ФЗВ признал, что в борьбе с просроченными кредитами пострадали невиновные, но по сути это не решило проблемы: бывший вкладчик должен сам доказать свою «невиновность», то есть предоставить соответствующие платежные документы, которые – за давностью лет – сохранились далеко не у всех.

Неизвестно, когда именно решится проблема с желающими получить компенсацию, так как «беда» одна – документы, которые есть не у всех.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.02.17

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