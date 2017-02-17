В Крыму срывается план продажи госимущества – нет покупателей

Публикации за 17.02.17

Продажа госимущества в Крыму идет не по плану.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году власти намеревались заработать на приватизации 100 млн рублей, однако фактически в казну попало всего 15 миллионов 841 тысяча рублей. Многие торги были проигнорированы потенциальными покупателями.

«Начиная с четвертого квартала 2016 года и по настоящее время находятся в процедурах аукционов объекты на сумму свыше 200 миллионов рублей. Объекты неоднократно выставлялись на аукционы. Из-за отсутствия заявок от покупателей такие аукционы были признаны несостоявшимися», – рассказала заместитель министра имущественных и земельных отношений Крыма Оксана Лахина на заседании профильного Комитета Госсовета.

По ее данным, уже пять объектов будут выставляться на продажу в третий раз. Согласно закону, если и эти торги окажутся безрезультатными, цена на «шаг» в следующем аукционе снизится на 50%. В случае если и такое предложение окажется неинтересным, власти будут готовы рассмотреть те суммы, которые предложат сами покупатели.

Глава Комитета Евгения Добрыня посоветовала Минимущества проводить более агрессивную информационную политику в рамках продажи объектов и даже предложила депутатам помочь министерству с рекламой, сделав репосты соответствующих сообщений ведомства в соцсетях.

«У нас люди привыкли – у них какой-то такой менталитет – что можно купить у государства, и потом быстренько продать это втридорога. Но на самом деле такой ситуации нет: когда они видят реальную рыночную цену, ниже которой мы спуститься не можем, так как продаем объекты вместе с землей, люди просто падают в обморок. Они хотят все дешевле, даром», – сказала Оксана Лахина.

Тем не менее, Добрыня порекомендовала министерству обратить пристальное внимание на работу оценщиков, чтобы избежать неадекватной накрутки цен на объекты, выставленные на продажу.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.02.17

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