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Крым

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Публикации за 17.02.17

Приравняли к материку: пожилых крымчан фактически освободили от уплаты взноса на капремонт / Расходы на капремонт компенсируют им из госбюджета

Приравняли к материку: пожилых крымчан фактически освободили от уплаты взноса на капремонт Расходы на капремонт компенсируют им из госбюджета

Госсовет Крыма снял с престарелых жителей Крыма обязанность по оплате взносов в фонд капитального ремонта.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», на внеочередной сессии Госсовета Крыма депутаты приняли закон «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Республике Крым».

Согласно документу, одинокие 80-летние жители Крыма получат 100%-ную компенсацию расходов на капремонт, а 70-летние – 50%. Отметим, что оплачивать «платёжки» все равно придётся. Но, как обещают авторы законопроекта, позже эти траты будет возмещать отдел социальной защиты в виде ежемесячной денежной компенсации.

Отметим, что похожая льгота действует в материковой части России с конца 2015 года. При этом инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды, граждане, имеющие детей-инвалидов также вправе платить половину от суммы взноса.

Парламентарии отмечают, что 100%-ная компенсация положена более 16 тысяч одиноко проживающим крымчанам в возрасте 80 лет и ещё 1100, чьи семьи состоят из неработающих граждан пенсионного возраста.

Кроме того, 26 тысяч одиноких жителей полуострова, достигших 70 лет, а также проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, смогут оплачивать половину взносов на капремонт.

В итоге общая сумма компенсаций в 2017 году составит 94 миллиона 266 тысяч рублей.

Симферополь, Галия Шакирова

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