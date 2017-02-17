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Крым

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Публикации за 17.02.17

В Крыму восстанавливают противоградовую службу

В Крыму восстанавливают противоградовую службу

В Крыму восстанавливают противоградовую службу: затраты на услуги градобоев оправдаются сохраненными яблоками.

Как передает корреспондент РИА , завершить процесс планируется к маю – началу «горозового сезона».

По словам заместителя министра сельского хозяйства Крыма Ярослава Михацлова, противоградовая служба бездействовала четыре года, теперь она будет работать при «Крымском зерновом элеваторе». Старое оборудование инвентаризировано, все оно оказалось пригодным для дальнейшей работы, однако в его модернизацию планируется вложить почти 42 млн руб.

Градобитие для садоводов будет платным – 9 тыс руб за гектар защищенных садов. Но предусмотрены и субсидии на возмещение этих расходов. По мнению замминистра, крупные компании смогут себе позволить такие затраты, тем более, что в прошлом году их убытки от града в Нижнегорском районе, например, исчислялись миллионами («Победа» потеряла 97 млн руб, «Весна» –156 млн). Заинтересованность в антиградовых услугах проявляли и «Крымская фруктовая компания», и «Коктебель».

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 17.02.17

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