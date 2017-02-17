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Крым

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Публикации за 17.02.17

В Гаспре снесли любимый туристами рынок «У Марата»

В Гаспре снесли любимый туристами рынок «У Марата»

В преддверии нового туристического сезона администрация Ялты решила вплотную заняться внешним обликом курорта и убрать всё, что его уродует.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», в поле зрения чиновников попало около 500 незаконных построек, в том числе торговых объектов.

По словам ялтинского градоначальника Андрея Ростенко, все они будут демонтированы. Решение уже принято Советом министров Крыма, а деньги выделены из местного бюджета.

«Мы уже снесли 86 объектов на улице Тимирязева, где запланировано в рамках ФЦП строительство школы на 500 мест», – цитирует своего мэра пресс-служба администрации Ялты.

Сегодня тяжёлая техника начала демонтаж стихийного рынка в Гаспре – около 10 торговых ларьков и летних кафе, расположенных на территории парка-отеля Марат, сообщает городской сайт Ялты.

«Летом здесь огромная захламлённая территория в антисанитарном состоянии, имеющая неэстетичный вид. И это самый центр посёлка Гаспра», – заявила начальник городского управления потребрынка и услуг Светлана Карташова. По её словам, местные предприниматели не реагировали на предупреждения местных властей и не платили налоги.

Теперь на этом месте собираются построить новую парковку.

Отметим, мини-рынок «на пятачке у «Марата» пользовался большой популярностью у туристов, отдыхающих в нижней Гаспре, – другой точки, где бы торговали фруктами, в районе Алупкинского шоссе, по сути, не было.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 17.02.17

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