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Крым

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Публикации за 17.02.17

В Крыму придумали, как использовать Северо-Крымский канал

В Крыму придумали, как использовать Северо-Крымский канал

В Крыму нашли новый вариант использования Северо-Крымского канала – в качестве водохранилища.

Как передает корреспондент РИА , после того, как в 2014 году Крым перестал получать днепровскую воду, площадь орошаемых сельхозугодий на полуострове уменьшилась в десятки раз. Поэтому в Крыму ищут любую возможность организовать полив сельхозкультур.

Остался без воды и Красногвардейский район, через который течет река Салгир. И местные аграрии очень хотят перехватить ее воду – предлагают построить пруды-накопители. Идея была одобрена и вошла в программу развития водохозяйственного комплекса. Но она может быть выполнена только при стечении нескольких обстоятельств. Во-первых, сток Салгира давно зарегулирован: на нем построено Симферопольское водохранилище, и ниже его в русле столько воды, сколько Водхоз спустит через плотину, то есть, если в водохранилище воды мало, то и в Салгире ниже Симферополя ее почти нет. Во-вторых, чтобы реализовать проект, нужно построить ЛЭП длиной 3 км и насосную станцию – это далеко и дорого. Напомним, речь не о питьевой воде, а о технической.

Три года инженеры думали и предложили другой вариант, который будет дешевле предыдущего на 1 млрд 766 млн руб. Предлагается не строить большое водохранилище, не копать под него яму, а построить на речке гидротехническое сооружение, к нему проложить трубопровод (две нитки диаметром 900 мм), и те же 20 млн куб м накопить в системе пустующего канала. Более того, при необходимости воду можно налить в пустующее сейчас Межгорное водохранилище, расположенное в Сакском районе.

И уже в 2017 году это позволить уменьшить финансирование программы из республиканского бюджета на 111 млн руб. Разрешение на разработку проектной документации получено в Департаменте мелиорации Минсельхоза РФ.

Качество воды в Салгире – даже ниже Симферополя – является приемлемым для орошения.

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

Симферополь, Февраль. Другие новости 17.02.17

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