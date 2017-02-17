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Крым

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Публикации за 17.02.17

Из Калининграда с любовью: на балтийском берегу появился крымский квартал

Из Калининграда с любовью: на балтийском берегу появился крымский квартал

В Калининграде появится крымский микрорайон.

Как передает корреспондент РИА , новые улицы в одной из частей города постоянно получают названия, так или иначе связанные с полуостровом.

Так, на заседании горсовета 17 февраля для двух улиц, по одобрению депутатов, решили утвердить наименования Кипарисовая и Ливадийская. При этом власти предусмотрительно узнали и мнение жителей города. Выяснилось, что горожане «за». Например, название Кипарисовая приглянулось 57% опрошенных в ходе голосования на сайте администрации.

В этом же районе администрация анонсировала появление улицы Таврической и проезда Крымского. В топонимической комиссии посчитали такое решение разумным, учитывая предыдущие шаги в этом направлении:«Показалось логичным поддержать в этом микрорайоне в названиях других новых улиц тему Крыма, географических названий и достопримечательностей этого полуострова, в целом южного отдыха», – заявляли в администрации города.

Напомним, что в июне 2014 года в Калининграде местные депутаты в «патриотическом порыве» дали двумя улицам название Крымская и Феодосийская.

Калининград, Леонид Маковецкий

Калининград. Другие новости 17.02.17

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