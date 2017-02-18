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Крым

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Публикации за 18.02.17

Невечный огонь: мэрия Керчи не продлила договор на обслуживание городских военных мемориалов

Невечный огонь: мэрия Керчи не продлила договор на обслуживание городских военных мемориалов

Администрация Керчи уже два месяца не может решить вопрос по контракту с фирмой «Полигон», круглосуточно поддерживающей огонь на трёх городских мемориалах: на горе Митридат, в сквере Славы и на памятнике войнам-афганцам.

Контракт закончился в декабре 2016 года. С тех пор компания обслуживает мемориалы за свой счёт. Появилась информация, что 20 февраля вечные огни погаснут.

В МУП «Полигон» это отрицают. «Контракт действительно не продлён, – рассказал РИА «Новый День» директор компании Александр Сушко. – Городские власти задолжали компании уже крупную сумму: круглосуточное обслуживание трёх вечных огней обходится в год примерно в 2 миллиона рублей. Это, главным образом, зарплата сотрудников. Но никто не допустит, чтобы огни погасли».

В настоящее время с горадминистрацией «найдено взаимопонимание» и вопрос окончательно должен решиться на следующей неделе. Детали собеседник агентства уточнить не смог.

Александр Сушко предполагает, , что дальнейшая деятельность компании по обслуживанию военных мемориалов может субсидироваться за счёт федеральных программ, либо финансироваться в разных пропорциях из федерального и местного бюджетов.

Новый День: Невечный огонь: мэрия Керчи не продлила договор на обслуживание городских военных мемориалов

Керчь, Галия Шакирова

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