Президент России подписал указ о признании документов ДНР и ЛНР

Публикации за 18.02.17

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных «на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что на основании Минских соглашений временно – до политического урегулирования политической ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины в РФ считаются действительными документы, удостоверяющие личность, свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, перемене имени, о смерти, документы об образовании и квалификации. Кроме того действительными признаются регистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств.

Гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на указанных территориях, разрешается въезд в Россию без виз на основании документов, удостоверяющих личность.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 18.02.17

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