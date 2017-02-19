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Крым

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Публикации за 19.02.17

Севастополь стал лидером России по недоступности жилья: даже в Москве купить квартиру проще

Севастополь стал лидером России по недоступности жилья: даже в Москве купить квартиру проще

Севастополь возглавил рейтинг российских регионов с самой высокой стоимостью жилья на вторичном рынке. По ценам на первичном рынке город занимает вторую строчку, пропустив вперед Москву. Рейтинг составлен порталом Griffon.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Севастополя составляла 75 -76 тысяч рублей, чтобы купить квартиру площадью 50 квадратных метров горожанам потребуется 143 среднемесячных зарплаты. На вторичном рынке средняя стоимость квадрата превышает 59 тысяч, на 50-метровую жилплощадь придется копить 112 месяцев при условии, что зарплата будет откладываться полностью. Если же севастопольцы будут тратить часть дохода на еду, необходимые товары и обязательные платежи, копить на квартиру им придется более 100 лет.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 19.02.17

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