Первый с конца: Севастополь занял последнее место в России по качеству работы МФЦ

Публикации за 20.02.17

Севастополь занял 85-е место в рейтинге, оценивающем качество предоставления услуг в многофункциональных центрах, работающих по принципу «одного окна», став аутсайдером списка.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», российские регионы оценивались по 8 показателям, в числе которых доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», количество оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня, соответствие правилам организации деятельности МФЦ. Кроме того, учитывалась достоверность информации, внесённой в в автоматизированную информационную систему, сообщает информационный канал Севастополя.

Лучше всего дела обстоят в Москве, в Воронежской и Липецкой областях.

В топ-10 вошли также Томская, Калининградская и Ростовская области, республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ и Санкт-Петербург. Севастополь стал в списке последним.

В Севастополе на сегодняшний день функционирует 10 многофункциональных центров. Среди них – один мобильный. Жители города в целом положительно оценивают их работу. Однако решить все вопросы в режиме «одного окна» горожане пока не могут. К примеру, в севастопольских МФЦ нельзя взять справку о смене и получении новой прописки, а также получить загранпаспорт нового образца. Власти Севастополя заявляют, что спектр госуслуг будет расширяться.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 20.02.17

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