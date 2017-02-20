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Крым

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Публикации за 20.02.17

В Симферополе мужчина отправится на 4 года в тюрьму за негостеприимство

В Симферополе мужчина отправится на 4 года в тюрьму за негостеприимство

В Симферополе правоохранители задержали местного жителя, который обворовал свою подругу и выставил ее за дверь.

Как передает корреспондент РИА , 37-летний мужчина пригласил к себе в гости 21-летнюю знакомую. Вместе парочка распивала алкогольные напитки. Внезапно он сорвал с гостьи золотую цепочку и вытолкал за дверь. Телефон и сумочку пострадавшей злоумышленник также оставил у себя в доме. Правоохранители вернули похищенное владелице.

За грабеж негостеприимному хозяину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщила пресс-служба МВД Крыма.

Севастополь, Анастасия Зук

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