Планы дорогие и туманные: авторы Стратегии развития Севастополя получили за свой труд 14 миллионов рублей / Общественники раскритиковали документ

Публикации за 20.02.17

Представители общественного движения «Наш Севастополь» считают, что Стратегия социально-экономического развития Севастополя до 2030 года не отражает интересы простых горожан.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», активисты отмечают, что в документе недостаточно обозначены планы по развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также межрегионального сотрудничества.

«Новая концепция должна отражать интересы севастопольцев, а любая концепция ведёт за собой социально-экономический уровень жизни, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Мы должны водить в детские сады наших детей, а не слышать, что приехавшие из других регионов чиновники устроили в детские сады своих детей. Почему наши дети не в детских садах?», – цитирует «Крымская газета» соавтора общественной инициативы Сергея Бинали.

Кроме того, участники «Нашего Севастополя» отметили, что в документе ничего не сказано о том, как городские власти будут снижать зависимость от федерального бюджета. На сегодняшний день 60% бюджета города – это деньги федерального центра.

Вместо этого, по мнению активистов, откровенно лоббируется элитное виноделие как системообразующая отрасль, мемориальный парк «Примирение», проект «Балаклава» и EnergyNet. «Конъюнктурность заявленных проектов особенно заметна на фоне обобщений и поверхностного анализа по другим направлениям», – заявил в ходе «круглого стола»», посвященного обсуждению Стратегии зампред Общественной палаты Олег Гасанов.

Возмущает представителей общественности и тот факт, что документ был разработан московской компанией «БизнесРешения».

«Люди, которые составляли стратегию, не знают наш город так, как знаем его мы. Они не пережили с нами то время, когда мы жили в отрыве от России», – заявила член Общественной палаты РФ Ольга Дронова.

Кстати, за свою работу над 196-страничным документом сотрудники «БизнесРешений» получили около 14 миллионов рублей, то есть, по 70 тысяч рублей за одну страницу.

«Думаю, что профессионалы города сделали бы Стратегию бесплатно и значительно быстрее», – сказал участник «Нашего Севастополя» Евгений Кабанов.

Общественники собираются существенно доработать документ. Времени у них немного.

Планируется, что врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников представит проект Стратегии депутатам Законодательного собрания уже 18 марта.

После этого он будет передан на согласование в Министерство экономического развития России. Если ведомство его одобрит, то документ вновь вернётся к парламентариям для окончательного рассмотрения.

Севастополь, Галия Шакирова

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