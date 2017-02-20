В Крым пытается зайти весна – пока без успеха

Публикации за 20.02.17

На этой неделе в Крыму будет по-весеннему тепло, но скоро вернутся морозы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале рабочей недели на полуострове пройдут дожди.

В день защитника Отечества без осадков, температура воздуха ночью до +6 градусов тепла, днем – до +15 градусов тепла.

«Будет по-настоящему весенняя погода. Но в последний день недели очередной фронтальный раздел принесет в Крым сильные дожди и понижение температуры воздуха до -5 градусов мороза ночью, днем – до +6 градусов тепла», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.02.17

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