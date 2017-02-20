В Феодосии массово увольняются чиновники, бросив госслужбу на женщин

Публикации за 20.02.17

В Феодосии не за горами острый дефицит чиновников. Сотрудники мэрии массово увольняются, не проработав и года.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», по итогам прошлого года из администрации Феодосии ушли 90 муниципальных служащих. Это треть всего чиновничего аппарата мэрии. 37 из них проработали меньше года.

«Большая нагрузка в работе, ненормированное рабочее время, высокая ответственность выполнения поставленных задач, низкий уровень заработной платы, переезд на иное место жительства, подбор другой работы с меньшей нагрузкой и большей заработной платой – всё это стало основными причинами увольнения чиновников в 2016 году», – цитирует феодосийская «Кафа» начальника городского отдела по вопросам муниципальной службы и наград администрации города Ирину Иванову.

Отметим, что по данным Крымстата, средняя зарплата госслужащих в местных органах самоуправления составляет более 28 тысяч рублей. Таковых в Крыму насчитывается около 6 тысяч человек.

По словам Ирины Ивановой, на данный момент в мэрии Феодосии трудятся 267 чиновников. 74% – женщины. Молодых сотрудников в возрасте до 30 лет насчитывается 61 человек.

Феодосия, Галия Шакирова

Феодосия. Другие новости 20.02.17

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