Севастопольские аптекари «увели» у департамента здравоохранения 4,5 млн рублей

Публикации за 20.02.17

В Севастополе возбуждено уголовное дело о мошенничестве на сумму 4,5 млн рублей. Деньги были предназначены для закупки лекарств льготникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», департамент здравоохранения города и ГУП «Севастопольская аптечная сеть» заключил договор по организации государственной социальной помощи гражданам, имеющим право на получение льготных лекарств. После предоставления первого акта оказанных услуг исполнителю было перечислено 4,5 млн рублей.

Между тем, после изучения льготных рецептов по отпущенным лекарственным средствам, оказалось, что в реестр были включены услуги вне периода заключения договора и до начала его действия, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

По материалам прокурорской проверки в отношении должностных лиц аптечной сети возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Севастополь, Анастасия Зук

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