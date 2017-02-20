Крымские дворцы, вино, закаты в горах и дача Сталина: завершилось голосование за лучший туристический маршрут 2017 года

Публикации за 20.02.17

На туристическом портале Минтуризма Крыма завершилось открытое голосование за лучший туристический маршрут 2017 года.

В течение 10 дней посетители интернет-ресурса могли отдать свои голоса за самый привлекательный и интересный маршрут в 5 номинациях: лучший детский, молодежный, семейный, экологический маршрут, а также маршрут для туристов старшего поколения.

Свои проекты представили 23 участника – экскурсоводы, туроператоры и турагенты из Алушты, Ялты, Симферополя, Севастополя и Бахчисарайского района. Отметим, что в прошлом году на суд жюри и жителей Крыма и России представили в два раза больше маршрутов – 46.

Больше всего заявок – по 6 – было подано для участия в номинациях «Лучший молодёжный маршрут» и «Лучший экологический маршрут».

В итоге «Крымские приключения» с результатом 35,2% победили в первой номинации. Разработчики проекта предлагают «прогулки по самым красивым природным достопримечательностям Крыма без необходимости участия в изнурительных походах с тяжелыми рюкзаками» и посещение секретной дачи Сталина в «Новой Сосновке».

А самым экологическим стал недельный ЭКОхит – тур «Белогорье. Навстречу отдыху и драйву» – 36,4%. Отметим, что всего на 4% от него отстала самая бюджетная экскурсия по достопримечательностям, расположенным в окрестностях Алушты – «Священные оазисы природы». Всего за 500 рублей туристам расскажут и покажут озеро Магульвади, горные массивы Трампета, Такоца, Малый Ай-Тодор, ботанический заказник «Кастель».

Крымские дворцы также не теряют своей привлекательности для туристов. «Лучшим семейным маршрутом» стал тур « Крымские Этюды. Вокруг Крыма за 6 дней» – 45% голосов. В программе посещение Ханского дворца, Воронцовского, Ливадийского дворцов, Панорамы, Никитского сада, Судакской крепости.

Однако больше всего посетителям сайта Минтуризма приглянулся тур в номинации «Лучший маршрут для туристов старшего поколения» под названием «Целебный Южный берег Крыма». На обещания турагентства организовать сеанс энотерапии ( лечение вином – прим. НД), устроить экскурсию на лавандовые поля и дегустацию травяного чая и варенья из лепестков роз «клюнули» 60,1% респондентов.

Ни один из четырёх маршрутов, предложенных в номинации «Лучший детский маршрут», не нашёл отклика у читателей и не получил их голоса. Потенциальных туристов оставили равнодушными и музей шоколада, и парк львов Тайган, и красоты Балаклавской бухты, и прогулки по Аю-Дагу и Красному камню.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 20.02.17

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