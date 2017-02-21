«Такое впечатление, что упал Боинг»: в Крыму столкнулись 6 автомобилей, есть погибшие

Публикации за 21.02.17

На трассе Симферополь – Бахчисарай столкнулись 6 автомобилей, один человек погиб, еще один в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию.

Как передает корреспондент РАИ «Новый День», ДТП произошло вечером 20 февраля. По словам очевидцев, автомобиль BMW, двигавшийся в сторону Бахчисарая, шел по полосе опережения, пытаясь обогнать сразу два автомобиля. Внезапно перед автомобилем «выскочил» ВАЗ-2107. Чтобы уйти от столкновения, водитель BMW «бросил» иномарку на полосу встречного движения и задел двигавшийся в сторону Симферополя цементовоз Skania, после чего легковушку выбросило с дороги. «Семерку» тоже отбросило на цементовоз, развернуло, ударило о легковой «Форд». От удара иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево, а отечественная легковушка, продолжив движении по инерции, врезалась в следовавший за цементовозом MAN. В это время Skania опрокинулась. «Лада Приора», уходя от столкновения с потерявшими управление автомобилями, улетела в кювет.

В результате ДТП погибла пассажирка ВАЗ-2107, водитель «семерки» в реанимации. BMW и ВАЗ восстановлению не подлежат. «Запчасти разбросаны в радиусе 100 метров». «Такое впечатление, что упал Боинг», – сообщают очевидцы.

Официальных комментариев пока не последовало.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.02.17

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