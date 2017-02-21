В порту Севастополя построят нефтекомплекс / Специалисты уже приступили к разработке проекта

Публикации за 21.02.17

В морском порту Севастополя появится погрузочный комплекс для нефтепродуктов.

Как передаёт корреспондент «Новый День», инвестор предлагает использовать причал в Инкермане и пришвартованную к нему наливную баржу. Специалисты Южного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота уже приступили к разработке проекта.

«Есть причал №59-б, на него получены документы российского речного регистра. На его базе будет площадка слива нефтепродуктов с автоцистерн. Далее продукты перекачиваются на баржу, а затем эти нефтепродукты поступают на суда», – цитирует «Севинформбюро» генерального директора АО «Южный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота» Сергея Маценко.

Планируется установить на понтон оборудование для безопасной перекачки нефтепродуктов. Других строительно-монтажных работ или дополнительное углубление дна, по мнению специалистов, не требуется. Разработчики также утверждают, что функционирование погрузочного комплекса не повредит экологии.

Проект был представлен на общественных слушаниях при участии городских властей Севастополя, которые прошли накануне. Вопросов к разработчикам на данном этапе не возникло.

Напомним, что Севастопольский морской порт переживает не лучшие времена. Из-за введения антироссийских санкций и запрета для иностранных судов заходить в порты Крыма объёмы перевалок в морской гавани Севастополя в 2014 году упали в 100 раз. Убытки в 2015 году составили 150 миллионов рублей.

В конце прошлого года стало известно, что морская гавань может быть использована для перевалки стройматериалов для трассы «Таврида».

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 21.02.17

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