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Крым

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Публикации за 21.02.17

В Ялте ищут хакеров, способных приравнять Порошенко к простым украинцам (ФОТО)

В Ялте ищут хакеров, способных приравнять Порошенко к простым украинцам (ФОТО)

В Ялте появилась просьба «украинского народа»: снять все деньги со счетов президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент РИА , объявление с просьбой о взломе счетов Порошенко появилось накануне на улице Пушкинской. По словам очевидцев, плакат разместил пожилой мужчина.

Новый День: В Ялте ищут хакеров, способных прировнять ''Порошенко к простым украинцам'' (ФОТО)

Откликнулись ли компьютерные пираты на «мольбы» украинцев, неизвестно, а вот обитатели виртуального пространстве Ялты посчитали, что пенсионер перепутал страну: «А мы причем, скачите с ним дальше», «Это в Киеве развесить надо, а не в Ялте». Другие же отнеслись к просьбе с пониманием, но также отметили, что Ялта – российский город: «Господи, думала где-то в недрах страны Украины это повесили, а оказалось в Ялте... чутка попутали» .

Напомним, вчера экс-глава СБУ, руководитель движения «Справедливость» Валентин Наливайченко заявил, что передал США документы об украинской коррупции. По словам Наливайченко, на уровне Белого дома есть «четкое убеждение и поддержка» необходимости расследования коррупции в высших эшелонах власти Украины.

Фото из социальной сети
Фото из социальной сети

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 21.02.17

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