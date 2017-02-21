Крым улучшил показатели по качеству жизни

Публикации за 21.02.17

В Крыму повысились качество жизни. В соответствующем рейтинге российских регионов республика поднялась на 10 позиций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты «РИА Рейтинг» проанализировали различные показатели, фиксирующие фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. При составлении рейтинга были отобраны 72 показателя, которые объединены в 11 групп: от уровня экономического развития и объема доходов населения до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических условий в регионе проживания. Источники информации для составления рейтинга: Росстат, Минздрав, Минфин, ЦБ, сайты региональных органов власти и др.

Лидерами рейтинга по итогам 2016 года стали Москва и Санкт-Петербург. Аутсайдерами – Ингушетия и Тува.

Крым в течение года совершил рывок и переместился сразу на 10 пунктов: с 76-го места на 66-е. Рейтинговый балл республики составил 37,68. Таким образом полуостров перешел из последней 10-ки в средний сегмент.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.02.17

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