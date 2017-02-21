NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.02.17

Крым улучшил показатели по качеству жизни

Крым улучшил показатели по качеству жизни

В Крыму повысились качество жизни. В соответствующем рейтинге российских регионов республика поднялась на 10 позиций.

Как передает корреспондент РИА , эксперты «РИА Рейтинг» проанализировали различные показатели, фиксирующие фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. При составлении рейтинга были отобраны 72 показателя, которые объединены в 11 групп: от уровня экономического развития и объема доходов населения до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических условий в регионе проживания. Источники информации для составления рейтинга: Росстат, Минздрав, Минфин, ЦБ, сайты региональных органов власти и др.

Лидерами рейтинга по итогам 2016 года стали Москва и Санкт-Петербург. Аутсайдерами – Ингушетия и Тува.

Крым в течение года совершил рывок и переместился сразу на 10 пунктов: с 76-го места на 66-е. Рейтинговый балл республики составил 37,68. Таким образом полуостров перешел из последней 10-ки в средний сегмент.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.02.17

В Ялте ищут хакеров, способных приравнять Порошенко к простым украинцам (ФОТО). / В порту Севастополя построят нефтекомплекс. Специалисты уже приступили к разработке проекта. / «Такое впечатление, что упал Боинг»: в Крыму столкнулись 6 автомобилей, есть погибшие.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter