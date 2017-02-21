Житель Калуги отправился в Крым. Пешком

Публикации за 21.02.17

Житель Калуги отправился в пешее путешествие в Крым. За время своего странствия он посетит Воронеж, Ростов-на-Дону, Керчь. Общее расстояние составит 1800 км.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», сам путешественник планирует пройти маршрут за 2-3,5 месяца. Однако жёстких временных рамок у него нет.

«Как доберусь, планирую сначала осмотреть в Крыму все интересные места. Если всё – получится, то поживу в Севастополе год», – цитируют путешественника калужские СМИ.

С собой у него всё только самое необходимое: спальник, нож, фонарь, котелок с горелкой, фотоаппарат и простой мобильный телефон без подключения к Интернету. Общий вес «багажа» – около 10 кг.

Ночевать путешественник, по его словам, будет под открытым небом или в круглосуточных кафе для дальнобойщиков.

«Ну, и в самое холодное время я просто буду идти», – рассказал калужанин.

Симферополь, Галия Шакирова

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