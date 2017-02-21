Крымское село могло «взлететь на воздух» / Но вовремя осталось без газа

Публикации за 21.02.17

Село Кринички Кировского района Крыма осталось без газа: две недели назад населенному пункту перекрыли доступ к голубому топливу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фирма «Транс Континенталь+» построила газопровод без разрешений, а также незаконно врезалась в трубу, по которой подавался газ сельчанам.

Специалисты отмечают, что газопровод построен с нарушением всех технических норм, и в любой момент мог произойти взрыв.

Глава республики Сергей Аксенов поручил Службе по технологическому надзору проверить газопровод. Если жизни сельчан ничего не угрожает, то Аксенов предложил найти применение газовой артерии, например, признать ее бесхозной, а после подготовить документы, необходимые для возобновления подачи топлива. «Чтобы мне сегодня доложили перспективах возобновления поставок газа», – заявил глава Крыма.

Отметим, что в случае если Служба технадзора все же признает газопровод «опасным», то ГУП РК «Крымгазсети» займется строительством новой газовой артерии. Сколько в таком случае придется сельчан ждать свое топливо, пока неизвестно.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 21.02.17

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