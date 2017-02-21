«Поздравляю вас, гражданин, соврамши!» Чиновники сорвали ямочный ремонт в Симферополе

Публикации за 21.02.17

График по ямочному ремонту дорог в Симферополе оказался на 90% «липовым». Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов возмутился несоблюдению сроков по проведению дорожных работ в крымской столице.

«К сожалению, работы ведутся с большим отставанием от представленного графика. График не выдерживается, и я не знаю, для кого коллеги эти графики пишут. 1 марта задам вопрос ответственным – для чего переводить бумагу, если пишите данные, которые не соответствуют никакой действительности?», – заявил глава Крыма в ходе заседания Совета министров.

Говоря о тех, кто должен нести ответственность за срыв сроков проведения ямочного ремонта, в том числе из-за «простаивания работ» в хорошую погоду, Сергей Аксенов акцентировал внимание на местных чиновниках.

«Ситуация печальная. Работать в дорожной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве в городе Симферополе некому, так я понимаю? Хотят, чтобы мы поработали за них», – сказал глава Крыма, пообещав, сделать соответствующие выводы.

В свою очередь, руководитель ГКУ «Служба автомобильных дорог Крыма» Алексей Сафронов сообщил, что на ямочный ремонт в республике в 2017 году уйдет 41% от всех выделенных бюджетных средств. Охватить планируется площадь в 585 тысяч квадратных метров. Сначала работы будут проведены на региональных дорогах, и только потом дорожники возьмутся за межмуниципальные. Контракт с генподрядчиком – с ГУПом «Крымавтодор» был заключен на 1 миллиард 837 миллионов рублей.

«Безусловно, эта сумма очень большая. По сравнению с прошлым годом мы увеличили бюджет на 20%, и мы планируем качественно изменить подход к данной работе. Мы сейчас с генподрядчика требуем, чтобы с 1 мая предоставлялись отчеты по навигации, – все машины, которые будут работать в системе содержания и уборке, будут оборудованы ГЛОНАСС навигацией и видеорегистраторами. Эти условия прописаны в госконтракте», – пояснил Сафронов. По его словам, выделенная сумма – всего лишь 29% от нормативного показателя . В целом, расходы на содержание и ремонт дорог в Крыму оценили в 6 миллиардов 336 миллионов рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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