В Крыму собираются запустить новую программу, которая должна устранить дефицит медработников на селе

Публикации за 21.02.17

В дополнении к федеральной программе «Земский доктор» в Крыму собираются реализовать проект «Земский фельдшер».

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», медработников среднего звена собираются привлекать в сёла полуострова «подъёмными» в размере 500 тысяч рублей, которые они смогут потратить по своему усмотрению.

«Если нас поддержат, то мы такую программу организуем: 500-тысячные единовременные выплаты, чтобы обеспечить сотрудниками наши фельдшерско-акушерские пункты, прежде всего», – заявил министр здравоохранения республики Александр Голенко. Ранее глава ведомства сообщал, что на полуострове работает 1 тысяча 288 врачей, при в 2016 году пришло всего 122 молодых специалиста, что никак не сможет покрыть потребность в кадрах. Дефицит медиков на полуострове на сегодня составляет по самым оптимистичным подсчётам более 20%.

«Специалистов не хватает во всех областях системы здравоохранения. Отдельно стоит вопрос и с нехваткой сотрудников скорой помощи: водителей, врачей и фельдшеров», – резюмировал Голенко.

Не помогает решить вопрос дефицита медработников и федеральная программа «Земский доктор». По словам министра, в прошлом году квоту в 50 человек удалось закрыть полностью. А на 2017 год планируется привлечь на село ещё 55 специалистов. Всего в Крыму сегодня трудятся 70 «земских докторов». Напомним, что по программе всем им за переезд в сельскую местность положен один миллион рублей.

Однако сам министр неоднократно заявлял, что найти квалифицированных врачей до 45 лет, готовых переехать на село, очень непросто. Низкие зарплаты, отсутствие собственного жилья, не всегда удовлетворительные условия работы не привлекают хороших специалистов. А выпускников Крымской медицинской академии не заманить даже миллионом. К примеру, в 2015 году только трое молодых крымских врачей подали заявки на участие в программе. Голенко считает, что нужны дополнительные стимулы. Например, предоставление жилья и ряд других социальных гарантий.

Симферополь, Галия Шакирова

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