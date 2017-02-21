Место арестованного вице-премьера Крыма займет экс-глава «Нортгаза»

Публикации за 21.02.17

Экс-руководитель газодобывающей компании «Нортгаз» Борис Зимин рассматривается на должность вице-премьера Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе парламентской сессии 22 февраля государственный совет Крыма рассмотрит вопрос о назначении Зимина на должность, которую ранее занимал Олег Казурин, задержанный по делу о взяточничестве.

«Согласовать назначение Зимина Бориса Алексеевича на должность заместителя председателя совета министров Республики Крым», – значится в проекте постановления, размещенном на официальном сайте госсовета республики.

Напомним, Казурин был задержан в середине февраля. Ему инкриминируется получение взятки, общая сумма, которой составила 27 млн рублей. Чиновник получил «вознаграждение» за помощь строительной компании контракта на строительство жилья в Крыму.

Симферополь, Анастасия Зук

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