Не все пляжи Крыма встретят туристов чистыми

Публикации за 21.02.17

В Крыму могут не успеть подготовить все пляжи к началу курортного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день определены только пользователи 285 участков, по 198 пляжам в марте состоятся конкурсы, после чего они будут переданы частникам по договорам благоустройства.

Несмотря на заявления специалистов Министерства курортов и туризма Крыма, о том, что пляжи смогут начать работу с 1 мая, в Роспотребнадзоре считают, что далеко не все территории получат разрешения к этой дате. В ведомстве отмечают: прежде чем заявить пляж на экспертизу, пользователи водных объектов должны подготовиться: установить все необходимы технические средства, щиты с информацией для потребителей, а также заключить договоры на вывоз мусора, водоотведение, водоснабжение и прочее и разработать программу лабораторного контроля.

«Только после этого можно получить экспертное заключение и соответствующий акт, а после проведены лабораторные исследования, срок исполнения которых 90 дней. Понимая важность этой ситуации. Мы готовы в три раза сократить процедуру: 20 дней на экспертизу абсолютно готового пляжа и 10 дней на получение эпидзаключения», – сообщила на заседании Совета министров республики руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Между тем, по ее словам, несмотря на то, что ведомство готово идти на встречу, завершить все процессы вовремя вряд ли удастся. «100% пляжей мы не реализуем по объективным причинам: если в апреле будут идти шторма, то реально часть пляжей не будет готова. Кроме того, на сегодня еще нет полного закрепления территорий – нет собственников, и они естественно не готовятся», – отметила Пеньковская.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что медлительность курортного ведомства – основная причина того, что до сих пор пляжные территории не закреплены за ответственными лицами. «В конце зимы только начинаем раскручивать ситуацию, на самом деле закрепление пляжей должно было произойти максимум в ноябре», – отметил Аксенов и добавил, что 1 мая он проведет проверку по всем пляжным территориям.

Также в ходе совещания, было решено, что Министерство ЖКХ Крыма получит 29 миллионов рублей на уборку пляжных территорий, расположенных за пределами населенных пунктов. Отметим, на долю таких пляжей приходится 83 км или 40% от всей пляжной территории Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

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