Публикации за 21.02.17

В Крыму могут отказаться от работы с частными перевозчиками, если те выставят слишком высокую плату за проезд по разрабатываемым маршрутам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве пилотного проекта, с которого и начнется оптимизация транспортной сети Крыма, выбран Белогорский район. По информации министра транспорта Анатолия Волкова, на данный момент в нем из 80 населенных пунктов охвачено перевозками только 52, то есть, всего порядка 65%.

«Если приемлемых тарифов не будет, то есть, если доехать от одного села до другого будет стоить как добраться от Симферополя до Ялты, то, конечно, такие перевозки не нужны. Будем тогда организовывать муниципальное предприятие или государственное унитарное, и не только в Белогорском районе», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов в ходе заседания Совета министров, добавив, что «в 2018 году все сельские населенные пункты должны быть обеспечены транспортным сообщением: у каждого человека должна быть возможность добраться из любого населенного пункта в районный центр».

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, курирующий данное направление работы, заявил, что уже сделаны наработки и проведен анализ необходимых затрат для создания профильного МУПа в Белогорском районе.

«По предварительным расчетам общая стоимость проекта составляет 32 миллиона. Из них порядка 20 миллионов – капитальные затраты на покупку движимого имущества, то есть, соответственно, создание базы и всего остального. С районом проведены переговоры, и район не возражает, чтобы первая инвестиция была республики, а потом в рамках 10-12 миллионов ежегодного содержания поддерживать это предприятие», – рассказал Нахлупин. При этом он также предположил, что учитывая необходимость обеспечения транспортом 14 сельскохозяйственных регионов, куда логичней создавать ГУП, который будет контролировать перевозки во всех проблемных населенных пунктах.

По подсчетам Аксенова, республике для этих целей необходимо будет закупить порядка 140 автобусов, при этом глава РК акцентировал внимание министерства транспорта на соблюдении кратких сроках, заявив, что это «уже в этом году можно сделать».

Воспользуются услугами перевозчиков или все же выберут вариант с созданием своего предприятия, власти окончательно определятся 15 марта. В правительстве заверяют, что независимо от ситуации, в Белогорском районе решать транспортную проблему до 15 июня. План по оптимизации транспортной сети в остальных регионах еще разрабатывается и будет представлен Сергею Аксенову до 2 марта.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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