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Крым

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Публикации за 21.02.17

Ветер и вороны могли погубить вертолет под Алуштой

Ветер и вороны могли погубить вертолет под Алуштой

Межгосударственный авиационный комитет выявил ряд нарушений, которые могли привести к авиакатастрофе под Алуштой.

Напомним, вертолет разбился в районе села Виноградное в ноябре прошлого года. Тогда в результате происшествия погибли три человека. Среди жертв авиакатастрофы – собственник вертолета, глава компании Heli Роман Измайлов, известный продюсер Александр Куликов и его помощница.

Как передает корреспондент РИА , в промежуточном отчете, который подготовили эксперты МАК, говорится , что причиной крушения могла стать непогода: пилот вылетел, несмотря на действующее штормовое предупреждение: порывы ветра в тот день достигали 16 метров в секунду. Также установлено, что командир вертолета не запрашивал информацию о метеорологической ситуации и не прошел предполетный медосмотр.

Кроме того, на одном из фрагментов вертолета были обнаружены перья птицы. Эксперты пришли к выводу, что это перья ворона, который также, мог стать причиной крушения воздушного судна. В отчете отмечается, что район предполагаемого столкновения – от Никиты до Малого Маяка, включая массив Парагельмень – является местом гнездовой концентрации пернатых

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 21.02.17

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