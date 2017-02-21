В Симферополе ловили экстремистов: задержали 10 человек

Публикации за 21.02.17

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму управления МВД РФ по Крыму задержали в Симферополе 10 человек.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», часть из них подозревают в причастности к запрещённой в России группировке «Хизб ут-Тахрир».

«Всего было задержано около 10 человек: по подозрению в связях с «Хизб ут-Тахрир», за хранение запрещенной литературы, но большинство – за незаконные общественные сборы, так как препятствовали правоохранителям осуществлять оперативную работу», – цитирует РИА Новости главу госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова.

По его словам, всем задержанным инкриминируются административные правонарушения.

Напомним, недавно муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев заявил об активизации на полуострове экстремистских течений.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 21.02.17

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