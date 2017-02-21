На «Великое русское слово» потратят более 8 млн рублей

Летом в Крыму запланировано проведение ХI международного фестиваля «Великое русское слово».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках мероприятия состоится Ливадийский форум, образовательные семинары, чтения, форумы и пленарные заседания. Также пройдет ряд концертов. Фестиваль будет приурочен к празднованию Дня России.
«В этом году будет большая программа и сделан упор на регионы. Бюджет фестиваля по министерству культуры 7 миллионов 250 тысяч рублей и 700 тысяч на Ливадийский форум», – сообщила на заседании Совета министров республики министр культуры Крыма Арина Новосельская.
Глава парламента РК Владимир Константинов выразил надежду, что в этом году фестиваль пройдет на более высоком уровне, чем прежде.
Напомним, фестиваль «Великое русское слово» с 2007 года ежегодно проходит в Крыму. Его целью является развитие русской культуры, укрепление позиций русского языка, развитие международного сотрудничества в гуманитарной сфере.
При этом ранее эксперты заявляли, что «Великое русское слово» не выполняет поставленных задач, а превращается в бессмысленные пляски.
Симферополь, Анастасия Зук
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