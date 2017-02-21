В Крыму объяснили, почему 30 процентам пенсионеров не проиндексировали пенсию

Публикации за 21.02.17

Крымчане жалуются на пенсионное обеспечение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», львиная доля обращений, поступивших в правительство республики, касается проблем с пенсиями: кому-то не начисляется федеральная дотация, другим не произвели индексацию, третьи не получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей.

Как сообщили в управлении ПФР про РК, федеральная дотация начисляется не автоматически, а в заявительном порядке. При этом пенсионер не должен работать и его совокупный доход не должен превышать прожиточный минимум. Как только человек устраивается на работу, дотация тут же снимается.

Индексация касается только пенсий, начисленных по федеральной схеме. Но около 30% крымских пенсионеров, или 200 тысяч человек, получают пенсию, начисленную в особом порядке, и размер выплат превышает общероссийские.

Напомним, в 2014 году пенсии крымчан были увеличены в 2 раза. С 1 января 2015 года пенсии жителей Крыма и Севастополя пересчитали в соответствии с законодательством России. Но тем, у кого сохраненный размер выплат (начисленных на конец 2014 года) превышает федеральные начисления, деньги выдаются в прежнем – сохраненном объеме. Этот размер не подлежит перерасчетам и не будет индексироваться до тех пор, пока размер пенсии, рассчитанный в соответствии с законодательством России, не достигнет сохраненного. Что же касается единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей, то, во-первых, это касается только тех, кто вступил в пенсионный возраст до 1 января 2017 года. Во-вторых, компенсация за счет средств фонда не положена пенсионерам силовых структур – они должны подучить эти деньги в своих ведомствах, отметили в УПРФ по РК.

Отметим, сегодня минимальная пенсия в Крыму составляет 8 тысяч 410 рублей. Среднестатистический крымский пенсионер получает 11, 5 тысяч. Большинство крымчан получают пенсию, превышающую прожиточный минимум в 1,5 раза.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 21.02.17

На «Великое русское слово» потратят более 8 млн рублей. / В Симферополе ловили экстремистов: задержали 10 человек. / Ветер и вороны могли погубить вертолет под Алуштой. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»