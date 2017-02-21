Под Керчью появится «Щука»: кормовую часть рубки подлодки Щ-216 передадут в новый музей

Публикации за 21.02.17

Дайверы «Черноморского центра подводных исследований на год передадут часть дизель-электрической подлодки Щ-216 новому музейному историко-развлекательному комплексу «Батарея 29 БИС» под Керчью.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», «Щука», которую обнаружили в 2013 году на глубине 52 метра в районе мыса Тарханкут, станет экспонатом выставки, посвященной военной технике периода Великой Отечественной войны.

По словам заместителя директора по научной работе ГБУ РК «Черноморский центр подводных исследований» Виктора Вахонеева, в настоящее время кормовую часть рубки подлодки реставрируют на керченском судостроительном заводе «Залив». Финансирование взяли на себя авторы проекта «Батарея 29 БИС». Речи о подъёме подлодки целиком пока не идёт.

Как рассказал агентству «Новый День» руководитель проекта Александр Ёлкин, экспонат планируют выставить на обозрение к 9 Мая.

«Очень сильные повреждения, пришлось менять обшивку двух бортов. Очень много работы по воссозданию облика подлодки», – сообщил Александр Ёлкин.

29-я береговая артиллерийская батарея, построенная советской армией в 1931-1933 годах, располагается под Керчью в районе села Челядиново. Главной задачей оборонительного сооружения была защита сухопутного сектора, акватории, а также керченских фабрик и заводов. В ноябре 1941-го года, после 3-х недель сражений и отступления гарнизона, батарея была взорвана по приказу командования, а паттерны залиты водой.

После распада Советского Союза объект привлёк внимание «чёрных копателей» и охотников за металлом, которые пытались полностью его разобрать.

Несколько лет назад активисты общественной организации «Батареи 29 БИС» начали работы по реконструкции военного сооружения. По словам руководителя проекта Александра Ёлкина, 29-я батарея должна превратиться в большой историко-развлекательный центр с уникальными наглядными экспозициями, приближёнными к реальным. По замыслу авторов, каждый их восстановленных дотов представит отдельную экспозицию: солдатская кухня, муляжи орудий и быта немецких солдат, комната со всеми находками ВОВ, собранными в окрестностях.

Общая протяженность комплекса составляет 75 гектар. Это 6 блоков и 2 дота. К весне хотят запустить один блок, чтобы разместить в нём выставочную экспозицию.

По словам Александра Ёлкина, сейчас участники организации столкнулись с проблемой электрификации объекта. «Мы уже написали письмо Сергею Аксёнову, пытаемся договориться с РЭС о временных мощностях в 15 киловатт, чтобы подключить объект к электричеству. Ведь в темноте никто ничего не увидит, а у нас очень много фотографий», – говорит руководитель проекта.

Он отметил, что после майских праздников выставку перенесут в Крепость Керчь, так как на батарее продолжатся восстановительные работы.

По словам Елкина, оставшиеся блоки будут запускать постепенно, потому что огромную территорию, которая с 41-го года была заброшена, предстоит разминировать, зачистить от завалов, осушить и провести электричество.

«В 2018-году запустим комплекс на 50% и будем работать дальше», – пообещал активист.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 21.02.17

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