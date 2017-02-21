Госсовет Крыма раскритиковал муниципалитеты за выбор участков под спортплощадки

Публикации за 21.02.17

Депутаты Государственного Совета Крыма, курирующие развитие спорта, раскритиковали муниципалитеты за выбор участков для спортплощадок в рамках программы ГТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», претензии к чиновникам городов и районов возникли из-за неудачного расположения территорий, не отвечающих критериям удобства и доступности спортплощадок, а также их потенциальной сохранности.

«Во время вашего доклада я испугался фразы, что площадки определены окончательно. Не могут они быть определены окончательно. Много адресов достаточно фантастические с точки зрения логики человеческой. Я приводил пример по Симферополю. То место, которое предлагается, – не спортивный центр даже района, как минимум», – обратился глава парламентского Комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков к министру спорта Крыма Елизавете Кожичевой, представившей на заседании Комитета основные направления работы ведомства в 2017 году.

Всего в городах и районах республики в 2017 году планируется установить 124 площадки. В профильном Комитете уверены: чтобы не затягивать реализацию программы, нужно поскорее «озаботить» муниципалитеты подготовкой технических заданий.

«Некоторые муниципалитеты видят спортивные площадки возле школ, но мы понимаем, что есть сложности с точки зрения использования школьной земли. Все проблемные моменты должны быть заранее устранены», – пояснил Бобков.

Депутаты обязали представителей местной власти в кратчайшие сроки направить в парламент фотоматериалы с участками под площадки, чтобы в Госсовете могли оценить адекватность выбора муниципальных чиновников.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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