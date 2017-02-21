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Крым

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Публикации за 21.02.17

Госсовет Крыма раскритиковал муниципалитеты за выбор участков под спортплощадки

Госсовет Крыма раскритиковал муниципалитеты за выбор участков под спортплощадки

Депутаты Государственного Совета Крыма, курирующие развитие спорта, раскритиковали муниципалитеты за выбор участков для спортплощадок в рамках программы ГТО.

Как передает корреспондент РИА , претензии к чиновникам городов и районов возникли из-за неудачного расположения территорий, не отвечающих критериям удобства и доступности спортплощадок, а также их потенциальной сохранности.

«Во время вашего доклада я испугался фразы, что площадки определены окончательно. Не могут они быть определены окончательно. Много адресов достаточно фантастические с точки зрения логики человеческой. Я приводил пример по Симферополю. То место, которое предлагается, – не спортивный центр даже района, как минимум», – обратился глава парламентского Комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков к министру спорта Крыма Елизавете Кожичевой, представившей на заседании Комитета основные направления работы ведомства в 2017 году.

Всего в городах и районах республики в 2017 году планируется установить 124 площадки. В профильном Комитете уверены: чтобы не затягивать реализацию программы, нужно поскорее «озаботить» муниципалитеты подготовкой технических заданий.

«Некоторые муниципалитеты видят спортивные площадки возле школ, но мы понимаем, что есть сложности с точки зрения использования школьной земли. Все проблемные моменты должны быть заранее устранены», – пояснил Бобков.

Депутаты обязали представителей местной власти в кратчайшие сроки направить в парламент фотоматериалы с участками под площадки, чтобы в Госсовете могли оценить адекватность выбора муниципальных чиновников.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.02.17

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