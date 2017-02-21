Стоимость выкупа казной жилья, возводимого в Крыму, привлекает только жуликов

Публикации за 21.02.17

Программа переселения крымчан из аварийного жилья может быть закрыта: республика не выполнила план в 2016 году, показатели 2017 года тоже весьма сомнительны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», невыполнение программы переселения крымчан из аварийного жилья в 2017 году повлечет ее закрытие на следующие годы. Об этом заявил министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов, выступая перед депутатами на заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госсовета республики.

Напомним, в 2016 году по программе переселения из аварийного жилья планировалось построить 14 многоквартирных домов, на эти цели было выделено 613 млн рублей. Программа не была выполнена, ее продлили на 2017 год, цифры изменились.

Теперь, говорит Карпов, «руководство министерства строительства РФ подтвердило, что программу продлят, но будет необходимо на 100% выполнить жилищную программу за 2016 год, освоить 526 млн рублей, которые были выделены».

На настойчивый вопрос депутата Ольги Виноградовой, будут ли сданы восемь обещанных домов к сентябрю, Карпов признался: «Из восьми объектов, заказчиком которых является управление капитального строительства Республики Крым, по их данным, по текущей ситуации, три дома они готовы гарантированно ввести до конца 2017 года, то есть до 1 сентября. Пять домов находятся в зоне риска по определенным объективным причинам».

По ходу обсуждения депутаты главной причиной неудач назвали слишком низкую стоимость жилья, заложенного в условия программы: 37,3 тыс руб за 1 кв м не покрывают затрат, нужно хотя бы 44-45 тыс. Тогда, уверен депутат Валерий Аксенов, в программу включатся добросовестные строители: «До тех пор, пока мы стоимость до нормального уровня не вырулим, у нас будут заходить всякие жулики типа Ромы Лукичёва».

Симферополь, Февраль, Ольга Картошина

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