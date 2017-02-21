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Крым

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Публикации за 21.02.17

Крымчанин получил 20 лет строгача за убийство наркополицейского

Крымчанин получил 20 лет строгача за убийство наркополицейского

Верховный суд Крыма приговорил 46-летнего жителя Ленинского района к 20-летнему тюремному заключению за убийство сотрудника ФСКН.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», преступление было совершено в 2015 году. При задержании членов организованной группы наркосбытчиков один из них оказал вооружённое сопротивление, выстрелив в сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. От полученного ранения наркополицейский скончался на месте.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Крыма, наркоторговец осуждён по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 30 – ч.1 ст. 108 УК РФ (покушение на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

Отбывать свой срок осуждённый будет в колонии строгого режима.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 21.02.17

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