Минобраз Крыма: это не средств на зарплату не хватает, это штаты раздутые

Публикации за 21.02.17

В министерстве образования Крыма намерены разобраться с раздутыми штатами учебных заведений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таким образом в министерстве хотят решить проблемы с оплатой труда сотрудников школ и детских садов республики.

«Мы прекрасно понимаем, что это непросто нехватка средств на выплату заработной платы, а это раздутые штаты, которые есть в каждой образовательной организации. Никуда мы от это не уйдем, но наша задача в течение всего этого года все-таки привести штатное расписание в соответствие и разумно подойти к финансированию и выплате заработной платы», – заявила на заседании Комитета Госсовета Крыма по образованию, науке, молодежи и спорта первый заместитель профильного министра Наталья Журба.

При этом в министерстве видят и другую проблему – для достижения целевых показателей по выплате заработной платы не хватает 350 млн рублей. К слову, в текущем году в ведомстве намерены довести зарплаты воспитателей в детсадах до 22 тысяч 300 рублей. Сейчас, по информации Минобраза Крыма, она составляет 20 тысячи 599 рублей.

Вместе с тем, по словам председателя КРО Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Екатерины Волковой, в январе в Крыму «произошло снижение выплаты заработной платы», из-за чего не были «достигнуты показатели».

«У нас в регионе, эта сумма которая была выплачена в январе, она практически лишила стимулирующих выплат именно обслуживающий персонал. А это часть заработной платы. По большому счета, сейчас профсоюз должен был дать консультацию и направить людей в суд для того, чтобы они получили. Но мы стараемся решить это мирно», – заявила Екатерина Волкова, добавив, что в организации хотят добиться выплаты «утерянной» части денег для сотрудников сферы образования в феврале.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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