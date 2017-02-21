Школы и детсады Крыма могут остаться без лицензий – у Минобраза нет денег исправлять выявленные в них недочеты

Публикации за 22.02.17

У Министерства образования, науки и молодежи Крыма нет средств на финансирование исправления недочетов, выявленных Роспотребнадзором в образовательных учреждениях. В связи с тем, что необходимой суммой не обладают и муниципалитеты, ряд школ, детсадов и других объектов рискуют остаться без лицензии и аккредитации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации первого заместителя министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Журбы, на данный момент процедуру прошли 58,2% детских садов, 80,7% школ, по 40% организаций дополнительного образования и среднего профессионального образования.

«На сегодняшний день имеют отрицательные заключения Роспотребнадзора116 учреждений – 33 детских сада, 75 школ, 6 организаций дополнительного образования и 2 организации среднего профессионального образования», – сообщила Наталья Журба на заседании Комитета Госсовета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту. По ее словам, чтобы привести все эти объекты в соответствие с санитарными нормами, нужно порядка 100 миллионов рублей, которые и предстоит найти чиновникам для решения проблемы.

Председатель профильного комитета Госсовета Владимир Бобков согласился, что на проблемных объектах нужно устранять все нарушения, в случае если они действительно несут какую-то угрозу для детей, но при этом также добавил, что усматривает в сложившейся ситуации и не совсем объективную позицию в подходе контролирующих органов:«70% всей процедуры не лежит в плоскости устранения реальных нарушений, а лежит в плоскости желания и нежелания брать на себя минимальную ответственность за происходящее», – сказал он.

В качестве примера он привел Ялту, в которой отмечены наибольшие проблемы с прохождением процедуры, в то время как в Раздольненском районе проверку не прошла только одна школа.

«Мы говорим о том, что ялтинские школы хуже школ Раздольненского района? Мы все прекрасно понимаем, что это выдумка», – посетовал Бобков.

Тем не менее, он выразил намерение организовать совещание с представителями муниципалитетов, образовательные учреждения которых рискуют не получить лицензии, и всех органов, задействованные в процедуре. Глава Комитета заявил, что в решении вопроса следует поторопиться, так как конечный срок получения лицензий – до сентября 2018 года, и продлевать его никто не собирается.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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