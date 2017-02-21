Дмитрий Фирташ задержан в Вене после решения суда об экстрадиции в США

Публикации за 21.02.17

Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ задержан в Вене на основании европейского ордера на арест. Ордер выписан по запросу Испании. Об этом заявили в прокуратуре Вены.

Напомним, сегодня Высший земельный суд Вены удовлетворил апелляцию австрийской прокуратуры, оспаривающей решение земельного суда Вены от 30 апреля 2015 года, отказавшего в экстрадиции в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Австрийский суд принял решение по вопросу экстрадиции, не углубляясь в существо обвинений, последнее слово остается за главой минюста Австрии, отмечает РИА «Новости».

Напомним, Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения. Есть претензии к Фирташу и у полиции Австрии: его обвиняют во взяточничестве и создании преступного сообщества.

Фирташ с официальным состоянием в 3 млрд долларов занимает четвертую строчку в рейтинге самых богатых людей Украины.

Дмитрий Фирташ является собственником активов энергетики, химической и титановой промышленности в Центральной и Восточной Европе. Его предприятия и компании работают на Украине, в Австрии, Венгрии, Германии, Италии, на Кипре, в Таджикистане, Швейцарии, Эстонии. Является собственником компании U.A. Inter Media Group Limited (объединяет телеканалы «Интер», «Интер+", «К1», «К2», «Мега», «НТН», «Пиксель», «Enter-фильм» и Zoom). В 2004 году Фирташ совместно с Газпромом создал компанию «РосУкрЭнерго» для транзита газа в Украину и в страны Европы. В том же году стал главным инвестором «Крымского содового завода» в Красноперекопске и «Крымского Титана» в Армянске. После вхождения Крыма в состав России бизнес на полуострове сохранил.

Вена, Платон Ефимчук

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